Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDI 120 CV

A Citroën completou o ano de 2018 a introduzir na gama deste modelo o bloco 1.5 BlueHDI S&S 120, associado a uma caixa de velocidades automática EAT6. Por outro lado, para enriquecer os equipamentos de série do modelo e o seu potencial de personalização, foi criada a Série Especial “Cool & Comfort”, assente em conteúdos complementares ao nível de topo Shine.

O interior foi revisto de forma “cirúrgica” em relação à geração anterior. Os novos bancos Advanced Comfort assumem um forte protagonismo, com o novo C4 Cactus a reforçar o seu estatuto no segmento com a aposta nas suspensões de Batente Hidráulico Progressivo, que segundo os responsáveis da marca francesa proporcionam um efeito ‘tapete voador’.

Duncan Snow

O C4 Cactus conta com 12 soluções de ajuda à condução, a que se somam 3 de conectividade, para além de um leque de motores, com potências dos 100 aos 130 CV.

O novo motor diesel BlueHDi 120 S&S EAT6, com 1.499 cc, disponibiliza uma potência máxima de 120 cv às 3.750 rpm e um binário de 300 Nm às 1.750, garantindo-se uma velocidade máxima de 201 km/h e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 9,7 segundos (valores avançados pela Citroën e que os jurados do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal. Quanto a consumos combinados, os valores indicados deste bloco BlueHDi associado à caixa automática de seis velocidades EAT6 e à tecnologia Stop & Start permite-lhe uma média de 4,0 litros e emissões de 102 g/km de CO 2 . A restante oferta mecânica inclui o motor a gasolina 1.2 PureTech de 3 cilindros nas versões 110 S&S CVM5 ou 110 S&S EAT6 e 130 S&S CVM6.

Motor diesel BlueHDi 120 S&S EAT6

O novo motor diesel BlueHDi 120 S&S EAT6 irá equipar, a partir de agora, não só as versões Shine, como também a Série Especial “Cool & Comfort”. Assumindo o estatuto mais elevado dentro da gama deste modelo, as variantes C4 Cactus Cool & Comfort acrescentam, aos conteúdos que já são de série no nível Shine, os Bancos Advanced Comfort, os elementos integrantes do Pack Shine, conjunto que inclui o Pack City Camera Plus (Ajuda ao estacionamento traseiro e dianteiro + Câmara de visão traseira visível no ecrã táctil de 7”), o sistema de acesso e arranque em mãos livres e a roda de socorro temporária.

A diferenciação exterior face à maioria das restantes propostas da gama faz-se pela disponibilização de apenas duas das cores de carroçaria da gama C4 Cactus – a pintura nacarada Branco Perle ou a metalizada Cinzento Platinum – bem como a inclusão do Pack Color Silver Chrome (detalhes cromados), enquanto os interiores recorrem à harmonia Wild Grey/Tecido Silica Grey (inclui banco do condutor com regulação do apoio lombar e banco do passageiro com regulação em altura).

Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDI 120 CV - €27 897