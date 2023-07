Desafios e oportunidades da transição energética

“Quando falamos na questão da transição energética, falamos muito sobre novas fontes de energia renováveis”, lembra Ana Costa, sustainability and blue economy lead da Beta-i

“O sector da energia é, provavelmente, aquele em que é mais crítica a transição para a sustentabilidade e acho que é um processo que acaba por alterar todo o modelo produtivo das empresas”, refere Ana Rosas Oliveira, diretora executiva do BPI

“A energia sustentável pode funcionar como um modelo de valor a partir do momento em que nós conseguimos fazer transições energéticas de vários sistemas”, diz Filipe Núncio, cofundandor e COO da Agri Marketplace

“Acreditamos que uma alternativa para a descarbonização da nossa economia passa pelos gases renováveis”, considera Joana Appleton, diretora de Relação com Investidores e ESG da Floene

“Os investimentos estão em curso e eu penso que nós vamos conseguir cumprir as metas que temos programadas para Portugal ”, afirma João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI

“Portugal é o terceiro país da Europa onde há maior incorporação de fontes de energia renovável”, esclarece Luís Veiga Martins, CSO da Nova School of Business and Economics

“A energia sustentável pode funcionar como forma de criação de valor no sentido em que incorpora na sua cadeia de valor a possibilidade de as empresas recorrerem a fornecedores que estejam alinhados com os seus princípios de sustentabilidade”, acredita Miguel Pires, responsável de Desenvolvimento de Negócio da Etermar