O caminho para a sustentabilidade da Sociedade Conserveira Açoriana

A pesca do atum é uma das indústrias com mais história e relevância económica nos Açores, pelo que não surpreende a importância que assume no processo de transição sustentável que a economia açoriana procura alavancar de forma decisiva.

A Sociedade Conserveira Açoriana (SCA) é disso exemplo, com as práticas sustentáveis a serem agora a norma na Fábrica de Atum Santa Catarina, construída em 1840.

Todo o atum utilizado é proveniente de frota própria, com a pesca a seguira ser “feita de salto e vara (pool anda line)”, que é reconhecida internacionalmente como “a forma mais sustentável de pesca de atum” porque envolve apenas “um homem, uma cana e um peixe”, explica o gerente da SCA, Rogério Veiros, “ao contrário da pescaria de cerco, em que são pescadas toneladas e toneladas de peixe de diferentes espécies”.

“Uma empresa para ser competitiva tem que apostar na economia circular, na valorização e na poupança energética mas também em estar sempre à frente em oferecer ao mercado novas experiências e novos produtos”, garante Rogério Veiros

O foco está na valorização de subproduto e da economia circular, que fazem cada vez mais parte da agenda de desenvolvimento sustentável da conserveira açoriana. Para se perceber, por exemplo, só cerca de 35% do atum em cru é que é colocado dentro da lata, pelo que tudo o resto pode (e tem) que ser valorizado.

Por outro lado, as toneladas de água para cozer pescada são ricas em proteínas e a SCA está a promover, com uma instituição de ensino superior, um estudo para aproveitar toda essa água para a indústria alimentar. É uma de várias parcerias com universidades a que se juntam inovações internas como um processo muito mais apurado que não desperdiça qualquer tipo de óleo que se use nas conservas.

A aposta passa por isso pelo desenvolvimento de novos produtos e por estudar novas formas de valorização para estimular a economia circular dentro da indústria. Outro exemplo é a cada vez menor utilização de água da rede pública em detrimento da rede de água interna da fábrica, de modo a promover a sustentabilidade.

A SCA emprega 140 pessoas num universo de 8 mil pessoas, o que representa um peso enorme na economia da ilha de São Jorge, e impacto na sustentabilidade económica e social.

