Desafios e oportunidades da reindustrialização

“O grande desafio que se coloca ao nível da indústria é que o crescimento aconteça, tendo em conta que o modelo de investimento deverá ser diferente do que foi até agora”, considera Luís Veiga Martins, CSO da Nova School of Business and Economics

“A reindustrialização é um desafio muito grande para as empresas, obviamente com investimentos muito significativos associados, por isso é muito importante apanhar as oportunidades”, acredita Ana Rosas Oliveira, diretora executiva do BPI