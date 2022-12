Como tornar o imobiliário português mais sustentável?

“O primeiro passo é medir, ou seja, a grande maioria dos nossos edifícios não têm ainda sistemas integrados de gestão de energia que permitam perceber onde há perdas”, explica Diogo Teixeira, CEO da Beta-i Portugal

“A sustentabilidade é incontornável e é algo que tem que estar muito presente como prioridade estratégica em todas as empresas”, lembra João Folque Patrício, diretor executivo do BPI

“É fundamental podermos fornecer habitação sustentável, ou seja, que guarda energia, que não a desperdiça, ao mesmo tempo que tem a dimensão razoável para uma vida confortável”, refere João Oliveira e Costa, CEO do BPI

“Já começa a haver um nicho - que vai deixando de o ser - que tem em conta quais são as características do edifício e quais as soluções que são dadas”, acredita Luís Veiga Martins, CSO a NOVA School of Business and Economics

“Desde a extração de matérias-primas até ao consumidor final, temos que pensar em toda a cadeia de valor”, sublinha Manuel Mota, partner, energy, sustainability services da EY

O Acelerador de Sustentabilidade é uma iniciativa que consiste na realização de sessões de formação (workshops online) onde se apresentam estratégias, conselhos e passos para descarbonizar e ter um negócio sustentável, dentro daquilo que são os objetivos europeus e mundiais.