O caminho para a sustentabilidade da Greenvolt

Criada em março de 2021, a Greenvolt tem cinco centrais dispostas por Portugal e já é a principal referência no país na produção de energia a partir de biomassa florestal residual, sendo que também opera numa central de biomassa residual urbana no Reino Unido, a Tilbury Green Power.

Uma empresa de energia totalmente renovável que recorre a diversas tecnologias em áreas geográficas distintas. Esta é a melhor forma de apresentar a Greenvolt, uma companhia portuguesa que opera no mercado das energias renováveis e que quer ser pioneira na transição energética e na mudança que a sociedade e o planeta precisam urgentemente de fazer.

São três os segmentos que constituem as áreas de negócio da empresa: biomassa, energia de larga escala e produção descentralizada.

É na Figueira da Foz que produzem energia através de biomassa - considerada uma forte alternativa aos combustíveis fósseis, como o petróleo - devido à existência de duas centrais, com uma capacidade de produção de 65 MW. Além disso, a produção de energia através de resíduos incentiva a limpeza da floresta, o que faz com que haja uma redução do risco de incêndios, contribuindo igualmente para a economia rural.

A empresa é, no que toca a energia de larga escala, uma das maiores da Europa no segmento do desenvolvimento de projetos solares e eólicos.

“Nós pensamos os projetos de maneira a que possam ser autorizados do ponto de vista ambiental, de inserção na rede ou do ponto de vista sociológico. Estamos especializados nesta área e é aí que nos distinguimos”, explica João Manso Neto, CEO da Greenvolt

A Greenvolt está também empenhada na produção descentralizada, considerando este um dos principais eixos de transição energética e uma forma eficaz de reduzir os custos de energia.

Conheça alguns dos compromissos e desafios da Greenvolt até 2025, uma pequena amostra representativa da forma como a empresa pretende tornar o seu negócio ainda mais sustentável:

Planeta

Reduzir a intensidade de carbono de operações próprias em 40% até 2025 - em comparação com 2021

Reduzir o consumo próprio de energia das usinas de biomassa em 1,0% até 2025

Pessoas

Implementar 50MW de projetos energéticos comunitários até 2025, baixando os custos energéticos e as emissões de CO2 das pessoas envolvidas (empresas e famílias)

Finanças

Investir cerca de 1,5 a 1,8 mil milhões de euros em projetos verdes até 2025, de acordo com o plano de negócios aprovado e divulgado ao mercado

Compromisso de aumentar os instrumentos de financiamento verde - nomeadamente títulos verdes - para catalisar a transformação para um sistema energético de baixo carbono







O Acelerador de Sustentabilidade é uma iniciativa que consiste na realização de sessões de formação (workshops online) onde se apresentam estratégias, conselhos e passos para descarbonizar e ter um negócio sustentável, dentro daquilo que são os objetivos europeus e mundiais.