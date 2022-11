O caminho para a sustentabilidade da Sogrape

Do Douro para o mundo. É assim que a Sogrape tem feito há já oitenta anos, cada vez mais focada na sustentabilidade, consciente de que só assim se encara o futuro. Um futuro que se adivinha bem sucedido tal qual como acontece no presente: hoje, são mais de 30 marcas que chegam a mais de 120 mercados.

Neste momento, a empresa está em 10 países, com 11 unidades de negócio. Marca também presença em 12 regiões vitivinícolas, sendo que tem mais de 1600 hectares de vinha plantada em Portugal, Espanha, Chile, Argentina e Nova Zelândia. Além disso, conta com distribuição própria em 6 mercados-chave (Portugal, EUA, China, Angola e Reino Unido), com 19 adegas que produzem 50 000 000 litros e, por último, com 16 linhas de engarrafamento automático.

Num dos seus terrenos, mais especificamente na Quinta do Seixo, no Douro, foi inaugurado um percurso de biodiversidade com cerca de 1km ao longo das vinhas - onde se podem observar várias espécies - desde plantas, aves, morcegos, entre outros. Esta foi uma das formas encontradas pela Sogrape para conservar e manter os ecossistemas nos quais opera.

A empresa criou, também, um Programa Global de Sustentabilidade que se centra em três eixos: planeta, legado e pessoas. O objetivo é que todas as empresas do grupo atinjam as mesmas metas até 2027, estando estas alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.

"Desde que a Sogrape começou que nós sempre nos preocupámos em preservar, proteger e respeitar os locais onde estamos e a torná-los melhores. Faz parte da nossa maneira de trabalhar", explica Mafalda Guedes, da Sogrape

Quais são as medidas sustentáveis implementadas pela Sogrape?

100%

das vinhas em Portugal são certificadas em Produção Integrada

99%

dos resíduos em Portugal são reciclados ou recuperados

45%

de garrafas leves nos vinhos

35%

do vidro é reciclado

15%

é o que poupam em água na gestão da vinha com rega gota a gota

600

toneladas de CO2 por ano são evitadas devido à existência de painéis fotovoltaicos

52%

da eletricidade adquirida provém de fontes renováveis

O Acelerador de Sustentabilidade é uma iniciativa que consiste na realização de sessões de formação (workshops online) onde se apresentam estratégias, conselhos e passos para descarbonizar e ter um negócio sustentável, dentro daquilo que são os objetivos europeus e mundiais.