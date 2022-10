Turismo mais sustentável em Portugal? Sim, é possível

“Nós compreendemos que o sector já está a trabalhar de forma global para o futuro”, refere Ana Costa, Sustainability and Blue Economy Lead da Beta-i

“No sector do turismo, ao nível das PME's, há todo um trabalho significativo a ser feito”, alerta Hermano Rodrigues, Principal EY-Parthenon

“As pessoas procuram, cada vez mais, perceber se o seu turismo também contribui para a sustentabilidade”, explica João Oliveira e Costa, CEO do BPI

“Hoje em dia, uma empresa que não esteja na vanguarda da sustentabilidade não irá subsistir”, defende João Folque Patrício, Managing Director - Agriculture Hotels & Tourism and Real Estate Business do BPI

“Rapidamente o sector poderá acertar o passo na velocidade que permita que haja sustentabilidade no futuro”, acredita Luis Veiga Martins, CSO da Nova School of Business and Economics

“Nós, em vez de fazermos muito, fazemos menos, mas temos a sustentabilidade por trás. Para nós é mesmo muito importante”, conta Nini Andrade, designer de interiores

“As empresas agora têm muito mais abertura e sabem que a sustentabilidade serve para salvar o mundo mas que também traz rentabilidade”, sublinha Roland Bachmeier, diretor da Associação Comercial e Industrial do Funchal

“Temos que saber de que forma podemos melhorar aquilo que temos e fazer melhor sem um grande impacto ambiental no presente e no futuro”, reforça Teresa Soares, General Manager do Hotel The Vine