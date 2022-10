O caminho para a sustentabilidade do grupo NEYA Hotels

Se Portugal pretende atingir os objetivos traçados no que à sustentabilidade diz respeito, ninguém pode negar que é necessária uma mudança urgente no sector turismo para que este se torna mais adequado às necessidades que hoje imperam.

Já há no país, no entanto, bons exemplos de turismo sustentável. É o caso do Grupo NEYA Hotels.

Reduzir a pegada ecológica do Turismo está no ADN do Grupo NEYA Hotels, inaugurado em setembro de 2011, que atualmente conta com dois hotéis, ambos abastecidos a energia verde: um no centro de Lisboa e outro à beira do Rio Douro, no Porto. Ambos hotéis são neutros em CO2 e são abastecidos a 100% por energias renováveis (solar, hídrica e eólica).

O NEYA Lisboa Hotel foi o primeiro hotel em Portugal a obter a Certificação Carbono Zero. Além disso, os hotéis têm outras certificações internacionais - renovadas anualmente - que atestam o trabalho e o desempenho ambiental e social feito. A certificação Green Key, os selos We Care e We Share da AHP, o prémio Green Project Award são alguns exemplos.

A promoção para um caminho mais sustentável é feita pelo hotel através de vários procedimentos, por exemplo, o recurso a torneiras com sensores, amenities recarregáveis e separação de resíduos em várias partes dos hotéis, incluindo nos quartos. Não obstante, apesar de muitas soluções sustentáveis não estarem à vista dos hóspedes, nomeadamente ao nível de equipamento técnico, não quer dizer que elas não existam.

“Pretendemos ter menos impacto ambiental - um pegada ambiental mais reduzida -, sermos positivos na sociedade e fomentar a economia nacional, ao mesmo tempo que temos uma atividade sustentável”, explica João Medeiros, NEYA Hotels

De forma geral, o grupo garante a mitigação do impacto ambiental através de três eixos: otimização de recursos (onde a questão da água se inclui), separação de resíduos e respeito pelos recursos naturais.

No que toca à promoção de uma mobilidade mais sustentável, os hotéis disponibilizam bicicletas gratuitas aos hóspedes, sendo que desde 2014 - até ao momento - estas já foram requisitadas 693 vezes.

De forma a apoiar a economia nacional, o grupo tem também por hábito escolher produtores nacionais e fornecedores locais.

O Acelerador de Sustentabilidade é uma iniciativa que consiste na realização de sessões de formação (workshops online) onde se apresentam estratégias, conselhos e passos para descarbonizar e ter um negócio sustentável, dentro daquilo que são os objetivos europeus e mundiais.