A urgência de acelerar a sustentabilidade nas empresas

O ano passado, algumas zonas do Canadá e EUA, atingiram os 48ºC, chegando a provocar mortes por excesso de calor. Já este ano, em abril, algumas zonas da Índia e do Paquistão atingiram os 47ºC, uma temperatura extraordinária para a data. E o mês de maio de 2022 foi o mais quente dos últimos 92 anos em Portugal, com uma temperatura média de 19ºC e uma precipitação média de 8,9 mm. Ou seja, neste momento, 66% do país está em seca extrema e 33% em seca severa. Em oposição, em junho do ano passado, chuvas torrenciais na Alemanha provocavam cheias e mortes. E esta semana, uma avalanche em Itália matou, pelo menos, seis pessoas e há quem atribua o sucedido às alterações climáticas. Os exemplos de temperaturas extremas e catástrofes naturais continuam e são cada vez mais frequentes, ou seja, combater as alterações climáticas já não pode ser um simples objetivo empresarial para ficar bem na fotografia. Tem de ser obrigatório. E tem também de ser acelerado, até porque, segundo dados da Nova Business School, apenas 16% das empresas estão num nível avançado de soluções de descarbonização.

Ora, tudo isto tem de acontecer num momento em que as empresas estão a recuperar do pós-pandemia e a lidar com uma guerra que provoca ainda mais dificuldades logísticas e mais inflação e, consequentemente, a subida das taxas de juro.

É por isso que o Expresso se associou ao BPI num novo projeto chamado Acelerador de Sustentabilidade. Dirigido, maioritariamente, a Pequenas e Médias Empresas (PME) - que são a maioria do tecido empresarial português - esta iniciativa consiste na realização de sessões de formação/workshops onde se apresentarão estratégias, conselhos e passos para descarbonizar e ter um negócio sustentável, dentro dos objetivos europeus e mundiais. Serão ainda apresentados os fundos disponíveis para fazer essa transição, até porque este é um processo que requer um investimento elevado.

As sessões serão orientadas por representantes do BPI, da Nova Business School, da consultora de gestão EY, e da consultora de inovação Beta-i.

O projeto dura seis meses porque vão realizar-se seis sessões de formação, uma por mês, e em seis cidades diferentes do país. Em simultâneo, serão publicados na edição impressa do Expresso, também ao ritmo de um por mês, um total de seis guias sobre como acelerar a sustentabilidade numa empresa. Cada uma destas sessões e guias terá um tema diferente: descarbonização; energias renováveis; turismo, agricultura e imobiliário mais sustentável; e economia circular.

A primeira sessão aconteceu já hoje de manhã (sexta-feira, 8 de julho), no Porto, com o tema descarbonização em destaque. Já o guia sobre o mesmo tema será publicado a 15 de julho, e depois replicado no online.