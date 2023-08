Site do Expresso mais sustentável com o “dark mode” da Iberdrola

A partir de agora, o site do Expresso já pode ser consultado em "dark mode" - ou, dito de outra forma, os textos já podem ser lidos sob um fundo escuro ou sem luz. Esta opção, pedida por vários leitores, é uma forma mais sustentável de ver o site do Expresso, que foi possível implementar com o patrocínio da Iberdrola, líder mundial em energias renováveis.

"O Expresso e a Iberdrola juntaram-se para trazer até si esta funcionalidade. Mas a decisão é sempre sua. Use o botão de ligar e desligar e escolha a opção que for mais confortável para si”, explica, a este propósito, o subdiretor do Expresso, David Dinis.

“Esta parceria com o Expresso vai ao encontro do compromisso da Iberdrola com a sustentabilidade, poupança energética e a descarbonização da economia. Uma missão que a Iberdrola assume, passo a passo, incorporando ações inovadoras que pretendem melhorar o quotidiano da sociedade e promover o caminho a percorrer para um planeta sustentável, sublinha Gonçalo Rosa, Diretor de Marketing da Iberdrola”.

Oferecendo vantagens tanto para os utilizadores como para os dispositivos em que é aplicado, o Dark Mode (ou modo escuro) traz, desde logo, mais-valias inequívocas do ponto de vista energético. Em dispositivos com ecrã OLED, esta solução permite economizar energia, uma vez que os pixels pretos não emitem luz, ao contrário do modo claro que acende todos os pixels. Mas também há vantagens quando estão em causa os ecrãs LCD: embora o Dark Mode não economize energia em ecrãs LCD como nas OLED, a economia de bateria ainda é possível, pois a retroiluminação do LCD é menos exigida em ecrãs escuros.

Para os utilizadores, os benefícios também saltam à vista. Em ambientes com pouca luz ou durante o uso prolongado de dispositivos, o Dark Mode reduz a emissão de luz branca, que pode causar cansaço visual, tornando a leitura mais confortável para os olhos. Esta opção propicia ainda menor sensação de ofuscamento: em ambientes escuros, o brilho excessivo de ecrãs no modo claro pode ser incómodo e ofuscante. O Dark Mode atenua esse problema ao reduzir a quantidade de luz emitida.

Por outro lado, há que ter em conta o menor contraste: o texto e elementos gráficos em branco ou cores claras tendem a ter maior contraste em fundo escuro, facilitando a leitura e destacando informações importantes.

Ao usar dispositivos em ambientes escuros ou à noite o Dark Mode reduz igualmente o impacto negativo da luz intensa nos olhos e ajuda os utilizadores a adaptarem-se melhor ao ambiente. Finalmente, o Dark Mode pode ser especialmente útil para otimizar a experiência de leitura para pessoas com sensibilidade à luz, para as quais a leitura em fundo branco se torna desconfortável.

Esta ação resulta de um plano de meios desenvolvido com o apoio da Universal McCann (UM).

Elegendo a sustentabilidade como um dos seus pilares, a Iberdrola orgulha-se de ser líder mundial em energias renováveis. Com mais de 170 anos de história, a empresa é o primeiro produtor de energias eólicas e coloca o seu know-how ao serviço de 100 milhões de clientes em todo o mundo.