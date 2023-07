Jogos sortidos grátis: o Expresso tem jogos para toda a família

O verão apela ao descanso, à diversão e aos melhores momentos em família. Para manter miúdos e graúdos entretidos durante o mês de agosto, o Expresso tem três ofertas especiais: mais de 40 páginas no total, com jogos e passatempos, incluídos na Revista do Expresso.

Durante três semanas, divirta-se em família com “Jogos Sortidos” para adultos e para os mais novos: palavras-cruzadas, verdadeiro ou falso, sudoku, caça-palavras, criptocruzadas, maxicruzadas, descubra as diferenças e muito mais.

São muitas as sugestões e os passatempos, que todos vão adorar fazer em família. Puxar pela cabeça e pela imaginação, agora, não tem limites.

Estes serão os suplementos com jogos que saem a partir de 4 de agosto, com o seu Expresso:

4 de agosto

11 de agosto

18 de agosto

Este verão, continue a levar o Expresso. Divirta-se nas férias e divirta-se em família.