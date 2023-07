Participe no Passatempo Clube Expresso, exclusivo para assinantes

O Clube Expresso, que junta várias iniciativas pensadas para os assinantes, dá a oportunidade a quem assina o Expresso de ganhar uma estadia de duas noites para duas pessoas no Hotel Wine & Books Lisboa. A estadia inclui pequeno-almoço e um jantar no restaurante Tasca da Memória, dirigido pelo Chef Vittorio Colleoni.

Para participar neste passatempo, tem de criar uma frase original que contenha as palavras “Expresso” e “Hotel Wine & Books Lisboa”.

A estadia e jantar serão marcados pelo vencedor diretamente junto do Hotel Wine & Books Lisboa, mediante apresentação do voucher oferta que será disponibilizado e sujeito à disponibilidade do Hotel Wine & Books Lisboa.

Conheça o regulamento desta iniciativa.

REGULAMENTO

PASSATEMPO FIM DE SEMANA PARA DOIS NO HOTEL WINE & BOOKS LISBOA

1. INTRODUÇÃO

A IMPRESA PUBLISHING, S.A., proprietária do Jornal Expresso (doravante designada por “IP”), pretende realizar um passatempo, com o objetivo de oferecer uma estadia de 2 (duas) noites para 2 (duas) pessoas no Hotel Wine & Books Lisboa, incluindo pequeno-almoço e um jantar no restaurante Tasca da Memória, para os assinantes Expresso.

2. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Só poderão participar no passatempo cidadãos residentes em Portugal, maiores de 18 anos, e que sejam assinantes ativos do Jornal Expresso.

2.2. Não poderão participar no passatempo todos aqueles que se encontrem em condições de beneficiar ilegitimamente de informação privilegiada e não pública, relacionada com o concurso, bem como todos aqueles que se encontram em condições de adulterar ilegitimamente o decurso do mesmo.

2.3. Não poderão ainda participar no passatempo os trabalhadores, estagiários e colaboradores do Grupo Impresa.

2.4. Apenas serão consideradas válidas as participações que cumpram com o disposto no presente Regulamento, reservando-se à IP o direito de eliminar toda e qualquer participação que não se encontre em conformidade com o mesmo.

2.5. No passatempo não serão admitidas participações entendidas como incompatíveis com os princípios e valores do Grupo Impresa. A avaliação desta conformidade fica reservada à IP.

2.6. Não serão, ainda, consideradas validadas as participações que resultem de comportamento considerado inadequado, atentatório da moral pública, dos bons costumes ou de quaisquer crenças e/ou convicções religiosas, políticas ou ideológicas, que não respeite a legislação vigente ou que tenham caráter difamatório ou injurioso.

3. DESCRIÇÃO DO PASSATEMPO

3.1. Este passatempo é divulgado através de newsletter que será enviada para os assinantes ativos do Jornal Expresso, entre os dias 14 e 17 de julho de 2023.

3.2. Para participar neste passatempo, os participantes têm que criar uma frase original que contenha as palavras “Expresso” e “Hotel Wine & Books Lisboa”.

3.3. Os participantes só podem participar uma vez no presente passatempo, nos termos acima descritos.

3.4. Depois de concluído o prazo para participar neste passatempo, o participante mais criativo será escolhido pela IP. Apenas um participante será considerado vencedor deste passatempo.

3.5. O vencedor deste passatempo será contactado no dia 21 de julho de 2023, através de e-mail.

4. PRÉMIO

4.1. O vencedor deste passatempo será escolhido pela IP e o prémio será a oferta de estadia de 2 (duas) noites, para 2 (duas pessoas), no hotel Wine & Books Lisboa, incluindo pequeno almoço, e um jantar no restaurante Tasca da Memória, dirigido pelo Chef Vittorio Colleoni.

4.2. A estadia e jantar deverão ser marcados pelo vencedor diretamente junto do Hotel Wine & Books Lisboa, mediante apresentação do voucher oferta, que lhe será entregue pela IP.

4.3. A marcação fica sujeita à disponibilidade do Hotel Wine & Books Lisboa.

4.4. O voucher tem a validade de 6 (seis) meses após entrega do mesmo. Após essa data, o voucher é automaticamente cancelado.

4.5. Os prémios atribuídos no presente passatempo não podem ser convertidos em outros prémios ou em dinheiro.

4.6. Apenas um participante será considerado vencedor deste passatempo.

5. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

5.1. A IP, na qualidade de responsável pelo tratamento, recolhe os dados dos participantes (concretamente, nome, endereço de e-mail e contacto telefónico) para efeitos de participação no passatempo e escolha do vencedor.

5.2. Os dados pessoais recolhidos serão mantidos pelo prazo de vigência do presente passatempo. Após o apuramento dos resultados e a atribuição do prémio ao vencedor, os dados pessoais serão conservados pelos prazos legais obrigatórios ou até que prescrevam os direitos emergentes da realização do presente passatempo.

5.3. Os participantes aceitam que a recolha dos seus dados pessoais é necessária e obrigatória para efeitos de participação, divulgação e entrega do prémio.

5.4. Os participantes vencedores aceitam ainda que os seus dados pessoais sejam transmitidos ao parceiro do passatempo, A Restelo Azul – Exploração Turística, S.A - enquanto proprietária/entidade exploradora dos Wine & Books Hotels, (doravante Wine & Books), por forma a usufruir do prémio do Passatempo. A Wine and Books será responsável pelo tratamento de dados pessoais que vier a realizar para as suas finalidades. Pode consultar aqui, Política de Privacidade | Wine & Books Hotels (winebookshotels.com), a Política de Privacidade da Wine & Books.

5.5. Por motivos de segurança e integridade do passatempo, este decorrerá através da plataforma Google Forms, a partir da qual o Titular dos Dados deverá efetuar login e autenticar-se através da sua conta Google. Pode aceder aqui: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-PT para obter informações sobre como a Google procede ao tratamento de dados pessoais.

5.6. Os dados pessoais serão tratados com respeito pela legislação de proteção dos dados pessoais, nomeadamente, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e livre circulação desses dados (doravante “RGPD”) e a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto (doravante “LERGPD”), garantido a IP a segurança e confidencialidade do tratamento, bem como garantindo o exercício dos direitos do titular dos dados pessoais, o direito de acesso, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, através do email: privacidade.eventos@impresa.pt , ou através de carta para a morada: Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos. O titular dos dados tem ainda o direito de apresentar reclamações relativas a matérias relacionadas com o tratamento dos dados pessoais junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

5.7. Sem prejuízo do estipulado nos números anteriores, os dados de identificação pessoal obtidos poderão ser disponibilizados para o apuramento de responsabilidade civil e criminal, mediante solicitação da autoridade judiciária competente, nos termos da legislação aplicável.

6. OUTRAS DISPOSIÇÕES

6.1. A participação neste passatempo implica o conhecimento e a aceitação, integral e sem reservas, pelos participantes, dos termos e condições previstas no presente regulamento.

6.2. Em caso dúvida sobre este passatempo, o participante poderá enviar as suas questões por e-mail para o: marketing@impresa.pt.

6.3. A IP reserva-se o direito de alterar, adiar, antecipar, encurtar, prolongar ou terminar esta ação a todo o tempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum fator externo, fora do controlo da organização, que afete o bom funcionamento da ação.

6.4. Caso ocorra uma situação não prevista no presente regulamento, a IP colmará a lacuna de acordo com o espírito subjacente a este regulamento, reservando-se o direito de efetuar qualquer modificação sem aviso prévio.

6.5. Esta a ação não é patrocinada, apoiada, gerida ou associada ao Facebook ou ao Instagram.