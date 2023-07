Nas notas de rodapé está uma das armas contra a desinformação

O debate aconteceu no dia em que o Bard, o chatboot da Google chegou a Portugal. Um novo capítulo na inteligência artificial (IA), que deu renovada atualidade a esta realidade que vem minando o debate e entrando nos usos. A educação, ensinar a certificar informação, a distinguir factos de opinião foi uma das tónicas enfatizadas entre os oradores. “O que se perdeu neste tempo foi a importância da nota de rodapé”, acentuou Henrique Raposo, escritor e cronista do Expresso.

A ideia acabaria por se tornar transversal aos dois painéis de discussão do debate “Inteligência artificial e desinformação: os novos desafios para a opinião pública” que decorreu no Palácio do Barrocal, a sede do INATEL em Évora. No primeiro, mais direcionado para a inteligência artificial e os desafios para a opinião pública, Arlindo Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico, foi perentório: “Ensinámos as pessoas a ler e a escrever, agora temos de ensinar como validar informação”. O investigador disse não ter dúvidas de que a tecnologia vai continuar a evoluir, possibilitando, entre outras coisas, gerar imagens e vídeos com facilidade. No entanto, para a poder usar, não chega entregar-se à tecnologia. É preciso ter conhecimento e dominar algumas competências: “não basta perguntar ao oráculo”, acentuou.

Gustavo Miller, responsável pelo marketing da Defined.ai, empresa que desenvolve programas de IA em português, lembrou que este não é um fenómeno novo, apesar de estar no topo dos debates nos últimos meses, dando como exemplo as sugestões automáticas de séries na Netflix ou de músicas no Spotify. Considerando que a IA é um processo semelhante à implementação do computador portátil, trazendo tecnologia para dentro de casa, e colocou a tónica na regulação, mas também em cada indivíduo: “As pessoas estão mais conscientes do que vestem, do que comem, como estão ligadas a empresas em sintonia com os seus valores. A indústria deve criar guidelines e as pessoas escolher as empresas com que mais se identificam”, referiu.

No segundo painel, focado na desinformação, o sociólogo Manuel Carvalho da Silva disse que a Inteligência artificial é contemporânea de uma sociedade fragmentada, robotizada, que enfrenta desafios climáticos, de democracias, e que a análise tem de ser feita tendo em conta este contexto. O investigador do Centro de Estudos Sociais frisou que a polarização favorece a desinformação, defendendo a importância de estruturas de intermediação: “Para haver democracia é necessário haver intermediação. Podem ser instituições de diversas ordens, que sejam espaços de diálogo.” Ideia corroborada pelo diretor do Expresso, João Vieira Pereira, para quem o reforço das instituições é “absolutamente essencial” para combater a desinformação.

Otimista, António Gomes, diretor-geral da GFK Metris, acredita que “a IA pode ser utilizada para tornar as democracias mais transparentes”. O responsável por estudos de opinião em diversas áreas há três décadas disse acreditar que os portugueses têm uma enorme dose de bom senso e têm tendência a ser prudentes. Não descartou, no entanto, os riscos das subtilezas, da “máquina poder produzir textos que podem dar uma propensão a uma determinada narrativa”. Para isso, também relevou a importância da regulação.

Importância da memória

João Vieira Pereira focou o debate nas práticas jornalísticas, na velocidade com que a tecnologia avança, não dando tempo para a adaptação das sociedades. O responsável editorial do Expresso disse que os jornalistas são especialistas em desinformação, e que lidam em permanência com fontes que têm agendas. Voltou à ideia lançada por Henrique Raposo, da prioridade às fontes credíveis e da atenção às notas de rodapé, onde se detalha de onde vêm os dados, questionando. “Como fazer com que as pessoas questionem mais a informação?” do seu dia a dia, em gestos banais, não a tomando como garantida, acentuou. O papel da imprensa é fundamental, mas cada um tem de assumir também este papel.

O diretor do Expresso referiu ainda que há vários órgãos de comunicação social em Portugal com uma situação frágil, e isso também coloca em risco a democracia: “tem de haver uma reflexão não política sobre como financiar os órgãos de comunicação social”, defendeu.

Francisco Madelino, presidente do INATEL, acolheu o debate no salão nobre do Palácio do Barrocal. Também ele sublinhara a importância da intermediação, tradicionalmente entregue aos órgãos de comunicação social, e da informação livre: “sem informação livre não há democracia”. E lembrou ainda a importância da memória.

O debate sobre inteligência artificial e desinformação decorreu horas depois da inauguração da exposição itinerante dos 50 anos do Expresso, no Jardim Público de Évora. As 50 capas do jornal, um percurso pela história do país e do mundo, está patente nos próximos dias, com o QR Code a dar acesso aos podcasts que recordam o que de mais relevante se passou em cada ano.