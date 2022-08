Expressinho de agosto: a caminho da escola

No final de agosto, no dia 26, o Expressinho entra em modo regresso às aulas para preparar o ano letivo com calma e com vista ao sucesso.



Nesta edição, apresentamos um horário, com direito a manual de sobrevivência à escola. Os pequenos leitores têm também à sua disposição dicas para forrar livros e para fazer pulseiras da amizade, destinadas aos novos colegas.



E se o futuro passar por uma profissão digital, temos uma entrevista com Patrick Götz, fundador da start up Teckies. Robótica, programação e as mais-valias de aprender a trabalhar com estas ferramentas são alguns dos temas abordados.



Porque agosto é o mês dos gatos e dos cães, vamos revelar os mitos que estão associados a estes patudos e mostrar o que fazer no caso de encontrar um animal abandonado.



Como o tempo ainda é de férias, divulgamos tudo o que os mais pequenos podem e têm de aproveitar, antes do regresso às aulas.



Por último, há muitos jogos que dispensam qualquer tipo de ecrãs para descobrir, sempre com cheirinho a verão. Toca a preparar o cérebro para os desafios que se avizinham a passos largos.