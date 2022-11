Quer ganhar entradas para o Zoomarine? Escreva uma frase criativa e habilite-se

O Expresso, em parceria com o parque aquático Zoomarine Albufeira, vai oferecer 16 entradas individuais, nas edições de 5 e 12 de agosto.

Para participar no passatempo, basta que envie um email para passatempos@expresso.impresa.pt com o seu nome, contacto telefónico e com uma frase criativa sobre o Zoomarine Albufeira e o Expresso. Desta forma, poderá receber um bilhete individual para divertir-se em família. Fique atento.

No dia 19 de agosto, revelaremos os 16 vencedores (no semanário em papel e na página digital do Expresso). Neste mesmo dia, os vencedores devem realizar o check-in obrigatório do prémio em http://checkin.zoomarine.pt.

O(s) convite(s) serão entregues pelo Zoomarine.

Boas leituras!

VENCEDORES DO PASSATEMPO EXPRESSO | ZOOMARINE ALBUFEIRA

Adriana Simões, Beatriz Filipe, Ilda Maria Lita Pereira Silva, Jorge Gémeo, Maria José Novais, Patrícia Torres da Costa Santos, Pedro César, Pedro Orosa, Sofia Arvela, Sofia Pereira, Sónia Simões, Susana Araújo, Susana Ferreira, Rúben Jorge Ferreira Neto, Rui Gonçalves Torres, Tomás Azevedo.