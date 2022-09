O concurso publicitário Expresso Yamaha XMax decorreu durante as edições do Expresso de 16/07/2021, 23/07/2021, 30/07/2021, 06/08/2021 e 13/08/2021 e o sorteio realizou-se no dia 24/08/2021.

O prémio era composto por uma mota Yamaha XMax 125, uma prancha de paddle e um colete de neopreno.

O feliz contemplado foi Armando Oliveira, de Algés.