Expressinho regressa, dedicado à alimentação saudável

O Expressinho deste mês é dedicado à alimentação saudável.

Ideias para criar os próprios lanches, nas porções mais adequadas e em regime saudável, o poder dos alimentos, as intolerâncias e a forma como alguns deles podem pesar na saúde do planeta são alguns dos temas a apresentar aos mais pequenos na próxima edição do Expressinho – a alimentação trocada por miúdos.

Não vão faltar ainda jogos, passatempos, uma sugestão de prenda para fazer e oferecer ao pai (março está mesmo à porta!) e o planner para organizar todas as tarefas do próximo mês.

Porque é de pequenino que se aprende a ser solidário, na rubrica “Ser + pelo outro” vamos dar a conhecer ONG/associações que se dedicam aos outros, nomeadamente com a nobre missão de lhes fazer chegar alimentos.

E porque os patudos também precisam de estar em forma, explicamos como estes amigos de quatro patas podem ganhar mais saúde por meio da alimentação.

O Correio do Leitor – um espaço de interação entre o Expressinho e os mais pequenos – lá estará para lançar desafios e mostrar resultados: vamos saber quem foram os vencedores do passatempo da edição passada.