Edição especial a 31 de dezembro: Expresso entra em 2021 com Esperança

A 31 de dezembro, na última edição do ano, o Expresso vai mudar pela primeira vez na sua história o nome no seu logótipo. Nessa edição, o Expresso terá como logótipo a palavra Esperança. Assim, naquela que será a primeira semana de vacinação em Portugal, o Expresso traz uma edição especial dedicada inteiramente à esperança. Entrevistas a Durão Barroso, que vai liderar a Aliança Global para as Vacinas, Johan Rockstrom, Nélson Évora, Tiago Pitta e Cunha e Maria do Carmo Fonseca são alguns dos conteúdos.

Além disso, 11 figuras públicas dizem o que esperam de 2021: Francisca Van Dunem; Daniel Sampaio; Maria Manuel Mota; António Barreto; Capicua; Ljubomir Stanisic; Catarina Wallenstein; Diogo Faro; Afonso Cruz; Pedro Simas.

Destaque também para uma grande reportagem: “Eles adoeceram e sobreviveram: a primeira criança infetada, um centenário e uma profissional de saúde”, bem como as tendências para o ano que vem e os números que nos dão esperança no planeta.

Finalmente, e para entrarmos em 2021 com esperança, Mário Belém ilustrará uma das faces do saco do Expresso tendo por base essa palavra (ver imagem no início do texto).

Recorde-se que o Expresso aumentou em 2020 a sua liderança e é publicação mais vendida em Portugal ao liderar a circulação paga entre todos os jornais e revistas vendidas no nosso País. O Expresso viu a sua circulação paga crescer mais de 15%, entre janeiro e setembro de 2020, revelam os dados da APCT, tendo vendido, em suporte físico e digital, mais de 97 mil exemplares por edição. O Expresso reforçou também a sua liderança no que respeita à circulação digital paga. É a publicação mais vendida no digital, com 40 mil exemplares.

Além disso, um estudo do Reuters Institute e da Universidade de Oxford, apoiado em Portugal pela Obercom, realizado em junho passado, mostra que o Expresso é o jornal em que os portugueses mais confiam. Entre toda a imprensa portuguesa, diária ou não diária, o semanário da Impresa é o que reúne maior consenso em termos de confiabilidade – 76,5%. A pesquisa do Reuters Institute e da Universidade de Oxford analisou mais de 40 países e concluiu que a pandemia reforçou junto do público a necessidade de notícias confiáveis.