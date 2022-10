Sobreviver ao inverno | 4 destacáveis grátis na Revista do Expresso

Depois de um verão atípico e da segunda vaga outonal é tempo de preparar a chegada do inverno. Assim, a partir do próximo sábado, 17 de outubro - e ao longo de quatro semanas -, o Expresso quer ser o seu melhor companheiro para, mais do que enfrentar, possa aproveitar este inverno, dentro ou fora de casa, de uma forma aconchegante e, ao mesmo tempo, divertida - sozinho, a dois ou em família.

Integrado na Revista do Expresso, este suplemento destacável vai dar-lhe a conhecer mais de 500 ideias para sobreviver neste inverno, dentro e fora de portas. Livros, filmes, podcasts, séries de TV, playlists temáticas, documentários, reportagens multimédia, restaurantes com lareira, receitas, serviços de entrega ao domicílio, take-away, vinhos, espetáculos de música, teatro e dança, passeios urbanos e campestres, jogos tradicionais, cursos para fazer online e exercício físico, em casa e no exterior, são apenas algumas das ideias preparadas pelos especialistas do Expresso e pelas equipas do Boa Cama Boa Mesa, BLITZ e Tribuna. Clara Ferreira Alves, Pedro Mexia, Henrique Monteiro, José Mário Silva, Jorge Leitão Ramos e Nuno Galopim são alguns dos autores que vai poder ler ao longo de quatro semanas.

Para ajudar a organizar as atividades e sugestões para “sobreviver neste inverno” e, ao mesmo tempo, servir de incentivo para que não caia na tentação de “hibernar” nos meses frios, vai encontrar ao longo dos quatro suplementos uma checklist para que o leitor possa assinalar cada uma das 500 ideias que já realizou. Pode juntar a família e os amigos e transformar estas sugestões num desafio, partilhar as experiências através das redes sociais ou fazer um álbum de fotografias para mais tarde - quem sabe na primavera - recordar e anunciar ao mundo com um sorriso: “Sobrevivi ao inverno!”.

Tendo em conta os tempos de pandemia e todas as alterações consequentes deve confirmar alterações de última hora nas diversas experiências e atividades sugeridas nos quatro suplementos.

Volume I – 17 outubro

Volume II – 24 outubro

Volume III – 31 outubro

Volume IV – 7 novembro