O EXPRESSO é o jornal em que os portugueses mais confiam, revela um estudo do Reuters Institute e da Universidade de Oxford, apoiado em Portugal pela Obercom. Entre toda a imprensa portuguesa, diária ou não diária, o semanário da IMPRESA é o que reúne maior consenso em termos de confiabilidade – 76,5%. A investigação do Reuters Institute e da Universidade de Oxford analisou mais de 40 países e concluiu que a pandemia reforçou junto do público a necessidade de notícias confiáveis.

Numa altura de incertezas, a certeza de que a proteção de todos passa também por uma informação séria e credível fez o EXPRESSO crescer nas suas vendas. O jornal entrou em 2020 com um marco inédito. Já era o jornal mais vendido desde 2017 e conseguiu em 2020 ser a publicação mais vendida em Portugal ao liderar a circulação paga entre todos os jornais e revistas vendidas no nosso País. Além disso, num movimento contrário à maioria da imprensa em Portugal, o EXPRESSO viu as suas vendas crescerem mais de 6% entre janeiro e março de 2020, segundo a APCT. O EXPRESSO cresceu assim para uma circulação paga de mais de 88 mil exemplares. O destaque do EXPRESSO vai também para o digital: é a publicação portuguesa líder na circulação digital paga, tendo conseguido aumentar o número de exemplares vendidos em 2020.

O EXPRESSO pode ser adquirido nos locais de venda habituais, incluindo supermercados e postos de abastecimento. Além disso, possui um serviço de entrega em casa, disponível através do número de telefone 21469 88 01 ou do email apoio.cliente.ip@impresa.pt . O EXPRESSO está também disponível por assinatura digital através da Loja Impresa (https://lojaimpresa.pt/assinaturas/expresso)