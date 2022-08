Saiba onde comprar o Expresso durante o estado de calamidade (inclui mapa interativo)

Durante o estado de calamidade muitos quiosques, papelarias, áreas de serviço e supermercados vão manter as portas abertas para que possa também ter acesso à informação.

Numa altura de incertezas, há a certeza de que a proteção de todos passa também por uma informação séria e credível.

Explore o mapa da InfoPortugal para saber onde pode comprar o Expresso.

Além dos locais de venda habituais, incluindo supermercados e postos de abastecimento, o Expresso possui um serviço de entrega em casa nas cidades de Lisboa e Porto, disponível através do site expresso.pt/expressoemcasa, através do número de telefone 21469 88 01 ou do email apoio.cliente.ip@impresa.pt

Se preferir a assinatura digital, pode subscrever o jornal AQUI, sem sair de casa.