O Expresso oferece a toda a família, já a partir do próximo sábado, 4 de abril, semanalmente e sem data de fim prevista, um suplemento nas centrais da Revista do Expresso com muitas sugestões de atividades para fazer com os mais novos.

São muito passatempos, desafios, notícias explicadas às crianças, para que possa viver melhor nesta fase difícil. Para que possa aproveitar os momentos em família da melhor forma, em casa.