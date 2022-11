Expresso oferece revista especial com as melhores crónicas do Comendador Marques de Correia

As crónicas do Comendador Marques de Correia fazem trinta anos. E para os assinalar o Expresso decidiu juntar os melhores trinta textos do Comendador publicados ao longo das últimas três décadas.

No sábado 1 de fevereiro pode ler grátis a revista especial de 100 páginas com as crónicas.

Nessa revista, além das crónicas, pode ler as apresentações feitas por Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e antigo diretor do Expresso e por Francisco Pinto Balsemão, fundador do Expresso e Chairman da Impresa.

Na sua apresentação, Balsemão sublinha que "esta fantástica parelha funciona assim há 30 anos. Todos os sábados nos traz uma apreciação crítica e mordaz, atual e divertida do que vai acontecendo no nosso pequeno mundo".

Já Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que o Comendador "continua feliz, apesar das razões que encontra, semana após semana, para o não ser tanto. Continua ligeiramente conselheiral, mas muitas vezes avisado e sempre bem-humorado".

Além destes dois nomes, Ricardo Araújo Pereira entrevista o Comendador.

A nota de abertura é de Henrique Monteiro, jornalista e antigo diretor do Expresso, e o autor das crónicas do Comendador Marques de Correia.

Na revista especial pode contar ainda com um posfácio de Ricardo Costa.