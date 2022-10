Recebeu um novo smartphone neste Natal? Temos uma sugestão para si (que também funciona mesmo que não tenha trocado de telefone)

O Expresso atualizou esta semana as suas aplicações para iOS e Android. Se tem um novo smartphone, esta é a oportunidade apropriada para testar a oferta digital que o maior jornal do país tem para si. E mesmo que não tenha trocado de dispositivo e mantenha o seu fiel companheiro tecnológico de sempre junto de si, a experiência que terá é igual: jornalismo de qualidade, inovador, ajustado às novas linguagens - multimédia, podcast, alertas - mas com o rigor de sempre.

Clique AQUI se tem um dispositivo iOS.

Clique AQUI se tem um dispositivo android.

E clique AQUI se quiser ver a modalidade mais completa de todas.