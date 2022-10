Em Carregosa, na região de Aveiro, o grupo Ferpinta, responsável pelo fabrico e comercialização de tubos de aço soldados, líder nacional e um dos maiores players europeus, confiou na EDP Comercial como parceiro no caminho para a eficiência energética. Com o projeto de instalação de uma central fotovoltaica, a redução no consumo de referência da fábrica já é visível e quantificável em 9%. Parece pouco, em números absolutos, mas na realidade corresponde a milhares de euros. São 3543 painéis fotovoltaicos, que totalizam uma potência de 992 kWp, com uma capacidade de produção de energia solar de 1331 MWh por ano. A nova central vai permitir reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO 2 ) em 544 toneladas/ano, o equivalente à captação de CO 2 de 25 mil árvores. Com este investimento, a empresa ganha em eficiência e na capacidade de produzir parte da energia que consome, ficando assim menos dependente dos fornecedores tradicionais.

A motivação para o autoconsumo está a mobilizar não apenas empresas, mas também algumas instituições públicas que procuram apostar em soluções mais sustentáveis, eficientes, e que lhes permitam poupar valores consideráveis que, desta forma, podem ser aplicados noutras áreas de investimento. É o caso da Nova Business School, em Carcavelos. A dimensão do campus obriga a elevados consumos de energia, pelo que a opção de instalar uma central fotovoltaica com 250 kWp, em regime de autoconsumo e com cerca de 1000 painéis, foi uma escolha natural. Com este projeto, realizado em parceria com a EDP Comercial, a instituição estima produzir anualmente cerca de 340 MWh, o que representará 28% de redução no consumo de energia e 35% a menos na fatura.

Exemplos como estes começam a surgir um pouco por todo o país, e nos mais diversos setores e áreas de negócio, indo ao encontro dos objetivos, comuns a todos, de atingir as metas da sustentabilidade, e tirando partido das condições climáticas que Portugal oferece. O país é dos que mais horas de sol tem em toda a Europa, o que abre portas a um conjunto de mudanças no paradigma da produção energética que, até à aprovação da lei do autoconsumo, não seriam possíveis. Com este passo, as organizações deixam também de estar expostas às oscilações de preços e controlam muito melhor os seus gastos energéticos. Por outro lado, as regras do autoconsumo vão obrigar as empresas do sector a requalificarem-se e a investir em sistemas solares fotovoltaicos mais bem redimensionados e mais adequados às suas necessidades.

Na EDP Comercial, trilhar o caminho da eficiência através da energia solar está no ADN da elétrica que acompanha este mercado desde a sua génese. No total, a empresa já instalou mais de 20.000 sistemas solares e de 150.000 painéis fotovoltaicos em regime de autoconsumo. Os projetos desenvolvidos pela EDP Comercial para as empresas assentam numa metodologia “chave-na-mão”, com uma customização das soluções, e com posterior gestão e acompanhamento da instalação. Em cada projeto são também estudados e apresentados diferentes modelos de negócio, com destaque para a possibilidade de contratação as a service, em que o cliente não precisa de avançar com um investimento inicial, pagando o projeto com parte das poupanças que são geradas ao longo de um contrato de 5 a 10 anos, procurando-se sempre o modelo que melhor responde às necessidades de cada empresa.

Seja qual for a necessidade ou dimensão do projeto, o que importa garantir é uma maior eficiência, redução de custos, a capacidade de produção de uma energia “mais limpa”, com um rápido retorno do investimento. Rentabilizar ativos e minimizar os excedentes são as vantagens adicionais de investir num sistema de produção de energia solar, transversais a qualquer área de negócio ou setor económico.

Com o portfólio de serviços de eficiência energética e energia a crescer exponencialmente, e numa ótica de compromisso e de potenciar os serviços de eficiência energética nas PME, a EDP Comercial disponibiliza uma plataforma em edp.pt que promove a eficiência energética, a competitividade e a inovação das empresas. É possível aderir gratuitamente e ter acesso a recomendações e propostas de eficiência energética customizadas e desenhadas com base em informação específica de cada cliente, como consumos e localização geográfica.