Sob o mote “O nosso melhor smartphone. Nada mudou”, a campanha deste verão da Huawei é uma oportunidade única para juntar dois aliados perfeitos dos consumidores dos dias de hoje, que se adequam a qualquer estilo ou momento da vida, seja pessoal ou profissional: um smartphone topo de gama Huawei P30 ou Huawei P30 Pro e o Huawei Watch GT Sport, cujas características excecionais se destacam no mercado.

OS PROTAGONISTAS DA CAMPANHA

Lançada em março último, a série de smartphones P30 da Huawei nasceu para redefinir as regras da fotografia. As câmaras Leica destes smartphones permitem captar imagens com uma qualidade surpreendente, mesmo com baixa luminosidade. Graças ao novo e exclusivo sensor TOF (Time-of-flight), o mesmo que também possibilita desfocar fundos, é proporcionada ao utilizador uma experiência fotográfica verdadeiramente imersiva.

Para se ter uma ideia, o versátil P30 Pro está equipado com quatro câmaras Leica. Na parte traseira encontram-se a principal, com 40 MP e f/1.6 de abertura, uma ultra grande-angular com 20 MP. Já imaginou um pôr do sol na praia panorâmico? Com esta lente não vai deixar de fora nenhum pormenor das melhores fotografias desta verão, pois permite captar o horizonte a 120 graus. Já a lente Zoom (ótico até 5x, híbrido até 10x e digital até 50x) consegue aproximar os mais longínquos detalhes como se estivessem perto de si. Se gosta de tirar fotografias de viagens em pleno voo, vai conseguir captar outros aviões que cruzem a sua rota como se estivessem lado a lado.

Como se não bastasse, como o modo macro da grande-angular, a partir de uma distância de 2,5 centímetros, consegue-se ver os pormenores quase como ao microscópio. À frente, este modelo da Huawei está dotado com uma câmara de 32 MP e uma abertura focal de f/2.0, para fazer selfies inesquecíveis.

Outra funcionalidade da gama Huawei P30, que facilita aos adeptos dos registos live aproveitar cada instante sob diferentes perspetivas, é o Dual-View Video (vista dupla). Duas das câmaras traseiras funcionam ao mesmo tempo, captando numa única imagem, por um lado, a cena como um todo e, por outro, focando e ampliando a riqueza dos pormenores. E para não perder nenhum momento deste verão nem do resto do ano por falta de energia, a bateria desta gama foi melhorada, sendo possível carregar o Huawei P30 Pro dos 0% aos 70% em apenas 30 minutos. Além disso, este smartphone também pode servir como powerbank: basta ativar a função de carregamento inverso sem fios nas definições de bateria do telefone, virar o ecrã para baixo e colocar o equipamento que deseja carregar, como máquinas de barbear ou escovas de dentes elétricas que suportem carregamentos sem fios, em cima. Fácil e prático! Na verdade, toda a performance destes aparelhos foi pensada e redefinida com minúcia. O processador Kirin 980 com Duplo NPU de 7nm assistido por Inteligência Artificial proporciona uma melhoria não só no desempenho como na velocidade e como reconhece os objetos até permite fazer shopping diretamente online. Que mais se podia pedir a um dispositivo móvel que cabe na palma da mão?

Quanto ao Huawei Watch GT Sport, é um relógio de design sofisticado que está sempre pronto para explorar. Com uma bateria de longa duração (até duas semanas de autonomia neste modelo, o que constitui um fator diferenciador no mercado), vai poder acompanhá-lo para onde quiser ir. Entre as suas características e múltiplas funcionalidades destacam-se a monitorização da frequência e do sono, o ecrã sensível ao toque com cores HD para uma melhor visualização, a função treinador pessoal para otimização do exercício físico, e o GPS integrado. Tudo num mostrador de 46 milímetros que se adapta ao pulso com todo o conforto, através de uma bracelete macia e moldável.

COMO FUNCIONA

Até 18 de agosto, na compra de um Huawei P30 ou P30 Pro, seja online ou nas lojas físicas, recebe o Huawei Watch GT Sport. Contudo, a redenção desta campanha está apenas disponível no site da Huawei. Depois, basta preencher o formulário com os dados da compra e a morada onde quer receber. Bom verão, na companhia da Huawei!