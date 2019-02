Doenças crónicas: que impacto?

Em 2019 o Expresso, a Universidade NOVA IMS e a Novartis associam-se para debater os desafios das Doenças Crónicas e o seu impacto na saúde, no meio laboral e consequências para sociedade, com o objetivo de partilhar e discutir soluções que permitam uma gestão mais eficaz da doença crónica no nosso país, reduzindo o seu impacto para o cidadão e para a sociedade.

Ao longo dos próximos meses vamos debater o impacto destas doenças, as soluções de diagnostico e medidas futuras. Já no próximo dia 19 de Fevereiro, entre as 09:30h e as 13:00h, no Auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa – Campolide, serão apresentadas as conclusões de um estudo inédito da Universidade Nova IMS sobre a Espondilite anquilosante como uma das doenças crónicas. Confirme já a sua presença neste evento.

Auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa – Campolide, 19 de Fevereiro

09h00 –Receção

09h30 –Boas vindas

Clara de Sousa, Jornalista, SIC

Pedro Saraiva, Diretor, NOVA IMS

Cristina Campos, Presidente, Grupo Novartis Portugal

09h50 -“A sociedade o cidadão e a saúde”

Moderação | Clara de Sousa, Jornalista, SIC

15 minutos com Manuel Villaverde Cabral: Sociólogo

10h05 –Espondilite Anquilosante como doença crónica, um exemplo. Implicações no Diagnostico, Referenciação, Tratamento

Apresentação do estudo, Pedro Simões Coelho, Universidade Nova de Lisboa-IMS

Moderação | Clara de Sousa, Jornalista, SIC

Filipe Araújo, Reumatologista

Jorge Brandão, Vice-Presidente, Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar

Elsa Frazão Mateus, Presidente, Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas

Alexandre Lourenço, Presidente, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares

11h00 – Intervalo

11h20 – Impacto Social e Politicas Publicas: que medidas implementar?

Moderação | Clara de Sousa, Jornalista, SIC

Luis Miranda, Presidente, Sociedade Portuguesa de Reumatologia

Óscar Gaspar, Vice- Presidente do Conselho Geral, CIP

Isabel Galriça Neto, Deputada e Membro da Comissão de Saúde do Grupo Parlamentar do CDS

Rui Cernadas, Ex-Presidente, ARS Norte

Miguel Guimarães, Bastonário, Ordem dos Médicos

12h30 – Encerramento

Clique AQUI para inscrever-se na sessão e, se não puder deslocar-se, assista ao debate no Facebook do Expresso e nas plataformas sociais do grupo Impresa