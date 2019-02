Albufeira é o palco dos campeões do Algarve. Saiba como os vai conhecer

São o motor da região e os embaixadores que alavancam o seu desenvolvimento e permitem ao Algarve ser conhecido em todos os quadrantes. Agora, serão celebrados em Albufeira a 20 de fevereiro. A cidade algarvia é o palco escolhido para a quarta cimeira do projeto "Os Nossos Campeões", que junta Expresso, SIC Notícias e Novo Banco para dar a conhecer as personalidades que estão a ajudar a construir o Portugal do futuro.

Uma vez mais, escolhidos entre empresários, artistas, pessoas com projetos em diferentes, vamos fazer um retrato do que Portugal pode ser e do seu potencial, naquele que tem sido o caminho do projeto ao longo do último ano. "Os Nossos Campeões" já passaram por Braga, Viseu e Leiria e em cada caso deram o conhecer o panorama e os destaques de cada região.

Na cidade dos arcepisbos, na Summit do Norte, Artur Santos (Art´Sartorial), Fortunato Frederico (KYAIA), José Teixeira (DST), Fernando Pimenta (campeão europeu de canoagem), Olga Martins (Lavradores da Feitoria), Pedro Carreira (Continental Mabor), Avelino Rego (Terra Maronesa), Carlos Ribas (Bosch Portugal), Rui Reis (Universidade do Minho) e a cantora Gisela João estiveram entre os eleitoss enquanto o encontro de Viseu focou-se no vinho e nos principais produtores da região.

Já a Summit do Oeste em Leiria consagrou Paulo Pereira da Silva (Renova), Gonçalo Pereira (MVP Gin), Annarella Sanchez (Ballet Annarella), Sónita Tavares (The Gift), Tiago Pires (surfista), Bernardo Alves (Riberalves), Luis de Matos (ilusionista), Joaquim Menezes (Iberomoldes), Jorge Santos (Vipex) e o comendador Armando Lopes como os mais destacados.

Dia 20 de fevereiro, portanto, não se esqueça de entrar em contacto com as histórias e assista ao Summit do Algarve, com transmissão na SIC Notícias e páginas de Facebook do Expresso e SIC Notícias.