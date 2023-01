Tempo anormalmente quente reduz necessidades energéticas da Ucrânia

As altas temperaturas que estão a atingir vários países da Europa estão a ser vantajosas sobretudo para a Ucrânia: o tempo anormalmente quente nesta altura do ano está a reduzir as necessidades energéticas do país, anunciou a operadora de eletricidade ucraniana Ukrenergo.

“Graças ao tempo quente, o consumo [de energia] na Ucrânia reduziu”, informou a empresa na sua página oficial do Facebook. Além disso, “as centrais elétricas produziram eletricidade suficiente para cobrir a procura” e “a produção de eletricidade pelas centrais de energia solar aumentou”, acrescentou a Ukrenergo na mesma publicação .

Ainda assim, a Ukrenergo apelou os cidadãos a “consumir eletricidade de forma sensata”, tendo em conta que janeiro é normalmente o mês mais frio na Ucrânia.“Não esquecemos os objetivos do inimigo de privar os ucranianos de eletricidade e estamos prontos a contrariar e a restaurar os danos em quaisquer circunstâncias”, adiantou a operadora, referindo-se aos ataques das forças russas a instalações da rede de energia.

Segundo as autoridades ucranianas, a Rússia danificou cerca de 40% da infraestrutura nacional de energia desde o início da guerra, com bombardeamentos, ataques de mísseis e drones. Como denuncia ainda a Ukrenergo, as forças inimigas atingiram novamente instalações críticas no leste e sul, causando mais estragos nas redes de distribuição.

Além da Ucrânia, o tempo ameno está a dar algum alívio a outras nações da Europa, que também estão a ser afetadas pela crise energética potenciada pela Rússia. Como avança a agência Reuters , a procura de gás para aquecimento diminuiu em muitos países, ajudando a reduzir os preços.

O preço de referência do gás era de 70,25 euros por megawatt/hora nesta quarta-feira de manhã, o que corresponde ao nível mais baixo desde 24 fevereiro do ano passado, início da guerra russa na Ucrânia.