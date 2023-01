Do "improvável" mas "possível" colapso do Exército russo ao afastamento de Putin: o que pode acontecer na guerra da Ucrânia em 2023

A 21 de dezembro, durante uma reunião do Conselho do Ministério da Defesa russo, o ministro Sergei Shoigu fez suscitar uma dúvida: por que quereria a Rússia alterar estruturalmente as Forças Armadas do país ainda com a guerra em curso? As reformas anunciadas pelo governante russo vão desde quem estará sujeito ao serviço militar obrigatório universal da Rússia (agora com muitas exceções), o aumento da faixa etária de elegibilidade de 18 a 27 anos para 21 a 30 anos, até ao aumento do tamanho máximo do Exército russo em 490 mil pessoas. Os recrutados passarão também a poder alistar-se imediatamente como soldados contratados. A conclusão possível - e mais provável - é a de que o Kremlin finalmente compreendeu que o Exército que enviou para a Ucrânia é insuficiente para combater aquela guerra e que alterações serão necessárias (inclusivamente aprender com os erros).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler