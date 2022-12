Sarmat ou "Satan II": devemos ou não temer a "super arma" que Putin prometeu usar?

Como se não bastasse a resistência ucraniana de dez longos meses, surpreendente para o Kremlin, Volodymyr Zelensky foi a Washington receber garantias diretas de Joe Biden, naquela que foi a sua primeira viagem ao estrangeiro desde 24 de fevereiro. Ao anúncio do envio dos Patriot, símbolo da vontade norte-americana de não desmobilizar quanto à causa de Kiev, Vladimir Putin respondeu com a ameaça do míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear.

