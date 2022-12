Negociações entre Ucrânia e Rússia podem arrancar num "futuro próximo": "Os EUA e a China serão quem fará a paz. A paz resulta para eles"

Uma guerra em pausa operacional não é uma “Guerra Falsa”, como foi definido o período inicial do segundo grande conflito mundial, entre 3 de setembro de 1939 e 10 de maio de 1940. Este momento da disputa armada na Ucrânia pode, no entanto, ser comparável à I Guerra Mundial, marcada pelo aprofundamento de trincheiras e fortificações. É o que defende Greg Kennedy, professor de Estratégias de Política Externa da King's College, em Londres, e diretor do think tank Economic Conflict and Competition Research Group, nesta entrevista com o Expresso. A análise apresentada poderia ser meramente circunstancial, não fosse a pressão sentida pelos Governos ocidentais, especialmente pelo Executivo de Joe Biden, para chegar a uma fórmula de paz com a celeridade possível.

