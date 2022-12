A Ucrânia tem um território superior ao de Portugal por desminar – há minas em campos, mas também em brinquedos e máquinas de lavar

Durante uma hora, os médicos tentaram reanimar um menino de oito anos, atingido pela explosão de uma mina na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. Em vão. O episódio gerou indignação nos últimos dias, segundo o jornal “The New York Times”, mas o problema remonta aos primeiros meses da ocupação russa na Ucrânia. A cada área libertada pela Ucrânia, surge uma descoberta: as minas antipessoais vão deixando em estilhaços vidas humanas e impedindo a restauração da normalidade em território ucraniano.

