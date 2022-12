Ucrânia: Ministro da Defesa russo visitou forças no terreno

"Shoigu sobrevoou as zonas de posicionamento das tropas e inspecionou as posições das unidades russas na área da operação militar especial", numa deslocação que incluiu uma visita à linha da frente para falar com os soldados, afirma-se na nota.

O responsável governamental pela Defesa recebeu dos militares no terreno relatórios sobre a situação atual e as ações das forças russas, disse a mesma fonte, sem adiantar quando se realizou a visita.

O comunicado surge dois dias após um encontro entre o Presidente Vladimir Putin e os chefes da operação russa na Ucrânia, na qual participou o ministro da Defesa.

O ministro "prestou especial atenção" à organização do abastecimento das tropas, às condições de vida e também ao trabalho dos serviços médicos e de retaguarda, acrescenta-se na nota.

A reunião extraordinária realizada na passada sexta-feira, com o Presidente russo, Vladimir Putin, ter-se-á destinado a preparar os próximos passos no campo de batalha na Ucrânia.

Na semana passada, Putin admitiu que a campanha poderia arrastar-se, tendo vários altos funcionários ucranianos afirmado recentemente que o Kremlin está a preparar uma grande ofensiva para o início de 2023, não excluindo a possibilidade de o exército russo tentar retomar a capital, Kiev.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse, por seu turno, que "a Rússia está a preparar-se para uma longa guerra" e manifestou a sua convicção de que Putin "lançará novas ofensivas".

