Natal na Ucrânia: Uma árvore mais pequena que o habitual ilumina Kiev

“Não podemos deixar que Putin roube o nosso Natal”, dizia Vitali Klitschko, presidente da Câmara de Kiev ainda em novembro. As autoridades reabriram a famosa ponte pedonal, danificada durante um ataque aéreo russo, que conduz à praça da Catedral de Santa Sofia e aí ergueram uma árvore de Natal diferente.

Normalmente é maior, mais verde e as luzes são suficientes para iluminar a rua. Desta vez, a árvore é artificial, com apenas 12 metros e uma iluminação mais económica, alimentada por um gerador. É esta a árvore que mora na praça central, escondida “na sombria névoa de inverno”, noticia o The Guardian.