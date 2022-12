Guerra da Ucrânia: drones, defesa antiaérea e coragem civil na frente leste

A guerra no leste da Ucrânia começou em 2014, mas havia problemas muito antes. Uns diriam com a independência, em 1991: movimentos separatistas estavam contra, como o Intermovement, de 1989, cuja bandeira — vermelha, azul clara e preta — empresta as cores às “Republicas Populares” de Donetsk e de Luhansk. Outros diriam, com os soviéticos a partir de 1943, ou antes, durante o Império e a “Nova Rússia”, a partir do século XVIII, embora cidades como Soledar e Sloviansk sejam do século anterior, ligadas à exploração de sal.

“Donbas” é termo de origem soviética que visa reduzir uma parte imensa de território a uma região de exploração mineira, destituída de história própria e raízes culturais. Por exemplo o caso da cidade de New York, que recuperou o seu nome em 2021. Com pouco mais de 9000 mil habitantes, esta povoação industrial nasceu durante o Império Russo, por volta de 1846. A mulher de um dos fundadores era dos Estados Unidos. Em 1951, foi renomeada Novhorodske pela URSS.