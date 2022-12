Rússia pode tornar-se democrática? "Os fascistas que perdem guerras coloniais sofrem grandes transformações, Portugal tem histórico disso"

Kseniya Oksamytna está a trabalhar num projeto designado “Democratização e Construção de Paz pela ONU”. Nesta entrevista com o Expresso, a professora de Política Internacional garante que a derrota da Rússia na guerra com a Ucrânia serviria os interesses de todos, incluindo da Federação Russa. A investigadora acredita que o caminho para a paz ainda é longo e que a Crimeia poderá voltar a ser controlada pelos ucranianos apenas depois de as negociações conduzirem a um acordo. A analista rejeita o cansaço generalizado da comunidade internacional face à guerra e considera que Joe Biden sabe o que estará em causa se a Rússia vencer o conflito.

