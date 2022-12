Negociações de paz trarão “uma espécie de Coreia do Norte vs. Coreia do Sul” e fronteira entre Ucrânia e Rússia será "uma cortina de ferro"

Uma guerra em pausa operacional não é uma “Guerra Falsa”, como foi definido o período inicial do segundo grande conflito mundial, entre 3 de setembro de 1939 e 10 de maio de 1940. Este momento da disputa armada na Ucrânia pode, no entanto, ser comparável à I Guerra Mundial, marcada pelo aprofundamento de trincheiras e fortificações. É o que defende Greg Kennedy, professor de Estratégias de Política Externa da King's College, em Londres, e diretor do think tank Economic Conflict and Competition Research Group, nesta entrevista com o Expresso. A análise apresentada poderia ser meramente circunstancial, não fosse a pressão sentida pelos Governos ocidentais, especialmente pelo Executivo de Joe Biden, para chegar a uma fórmula de paz com a celeridade possível.

De acordo com o investigador do departamento de Estudos de Defesa da King's College, não tardará a tentativa dos EUA de pressionar a Ucrânia para negociar a saída da guerra, até porque os democratas norte-americanos estarão preocupados com a próxima corrida presidencial. Mas as negociações de paz não serão fáceis nem rápidas. Greg Kennedy acredita que a região viverá uma dualidade à semelhança da tensão entre as duas Coreias e que a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia será "uma cortina de ferro". A guerra também não deixará o Kremlin tão derrotado quanto se poderia pensar, diz o analista: “A Rússia não sairá destruída, e teremos de ter muito cuidado quanto aos termos da paz com Moscovo, porque podemos estar a estabelecer um acordo que faça com que a Rússia se mantenha anti-Ocidente durante muito tempo.”

Moscovo já anunciou que está a trabalhar na resposta à regulação dos preços do petróleo russo no mercado. Que resposta pode ser essa? Militar?

Será interessante perceber como Moscovo vai contornar isso; por exemplo, enviando para outros países, para evitar a exportação direta para países da União Europeia. Mas os limites para os seguros das viagens dos petroleiros tornarão essa estratégia mais difícil. Certamente, Moscovo tentará obter uma alternativa segura: China, Índia, Turquia e outros países neutrais, que deixarão os petroleiros russos moverem-se, sem ter de os declarar. A Rússia vai encontrar lacunas nessa obrigatoriedade de declaração de movimentações de petroleiros russos.

Pode chamar-se pausa operacional a esta fase da guerra?

Em setembro, Putin anunciou o envio de mais cem mil tropas para o conflito. Mas não se pode atirar para a guerra cem mil homens sem experiência e esperar que sejam militares eficientes para operações para lá das defensivas. Por isso, toda a gente compreendeu que Moscovo pretendia juntar homens suficientes para se aprofundarem no terreno e tomarem as suas posições defensivas no inverno. Estes homens não conseguiriam tornar-se unidades militares efetivas para lançarem contraofensivas eficazes. Os russos teriam muito receio de utilizar tropas inexperientes ou incapazes em contraofensivas para travar os ucranianos neste momento, dada a posição fraca em que as forças da Rússia se encontram. O objetivo é treinar unidades e aprimorá-las, à medida que conseguem melhores sistemas de armamento, reparação e infraestruturas de armazenamento para a primavera.

Os ucranianos não têm, neste momento, muitas mais forças para fazerem mais do que o que têm feito até agora. Existe ainda uma certa incapacidade da Ucrânia de criar unidades, já que têm tido muitas baixas e têm perdido muitas munições. Precisam de uma pausa também, de forma a poderem consolidar-se. É por isso que acreditamos que chegámos a uma situação comparável à da I Guerra Mundial, com as forças de ambos os lados a embrenharem-se no terreno, a estabelecerem trincheiras e fortificações. Há, de facto, uma pausa operacional neste momento.

As tropas russas estão desorientadas em termos de objetivos militares neste momento? Em que se estão a focar agora?

Os russos esperam agora manter e controlar os territórios que ocuparam, usando o inverno, este período de pausa, para colocarem defesas nos sítios certos. A dado momento, também terão de entrar em negociações para um acordo de paz.

O Kremlin falou recentemente nessa possibilidade, mas as expectativas ainda não são realistas para quem está a perder a guerra, ou, pelo menos, o equilíbrio de forças…

Não, e os russos quererão garantir as ligações - como têm a Crimeia - com as áreas de leste que controlavam antes de 24 de fevereiro e aquelas em que consolidaram o domínio. São regiões que os ajudam a controlar melhor o acesso à Crimeia. Não vão reconhecer aquilo que os ucranianos gostariam de ver reconhecido, que é a soberania da Ucrânia. Esperam simplesmente que toda a gente se canse dos preços da energia e dos alimentos, da degradação do estilo de vida. Esperam que outros países pressionem a Ucrânia para começar as negociações.

O inverno vai testar, ato contínuo, a resistência ucraniana. Moscovo já avisou que o inverno ainda mal começou, mas pode esperar-se que as tropas russas continuem a gastar munições - de que precisam - para atingir infraestruturas críticas? A Rússia está em condições de o fazer?

Os danos à economia russa foram bastante limitados. A Rússia tem bastantes reservas de combustível, gás e comida para o inverno. Por isso, não estará em situação semelhante à da Ucrânia, que tem grandes cidades destruídas e uma crise de refugiados, com um número de pessoas que fugiram da Ucrânia mas querem voltar. Claro que haverá pressão por parte da China e da Índia para a Rússia continuar a falar de paz e pensar em paz. E os ucranianos terão de ter um plano muito bom para enfrentarem o inverno. Será necessário manter o Ocidente unido, não impondo mais pressão aos ucranianos para irem para a mesa das negociações. Porque todos os Estados, sobretudo europeus, vão sofrer mais no inverno, com o aumento dos preços do combustível e deslocação das suas economias. À medida que o inverno avança, haverá mais pressão política para se chegar a um acordo que acabe com isto. Será mais difícil fisicamente, mentalmente e politicamente mais difícil para os ucranianos do que para os russos.

As tropas russas podem estar a deixar para trás a área anexada de Zaporíjia para forçar um acordo?

É uma jogada para regatear, para argumentarem que são mais razoáveis do que os ucranianos e que estão mais disponíveis para negociarem. Baseia-se, em parte, na realidade, mas essencialmente faz parte da guerra de informação que os tenta colocar numa plataforma de razoabilidade e que os ajuda a desviarem-se das críticas. Coloca os ucranianos numa posição de indisponibilidade para alcançar a paz. É uma guerra pela opinião pública.

Os Estados Unidos começam a ficar alarmados com a duração desta guerra? O que está em risco para os EUA neste momento?

Sim. Biden ficou bastante satisfeito com o que aconteceu nas eleições intercalares em novembro. Teve uma boa surpresa, porque os resultados não foram tão negativos quanto esperava. Mas a próxima fase já começou: a preparação para as eleições presidenciais. E Biden não quer que esta situação de guerra se prolongue até ao próximo verão, e há uma grande pressão que já pode ser percebida pela linguagem que os norte-americanos têm usado. Os EUA e a China serão quem fará a paz, em última análise. A paz resulta para eles. Por muito triste que seja para os ucranianos, não conseguirão nada sem o apoio dos Estados Unidos. A margem que têm para manterem a pressão é limitada.

Não imagino os Estados Unidos atravessarem este inverno sem imporem alguma pressão, porque, se não houver ataques, isto torna-se uma "Guerra Falsa" como na II Guerra Mundial. Se não houver combates e acontecimentos dignos de notícia, os políticos começarão a questionar-se: por quanto tempo queremos continuar a sacrificar-nos por esta guerra?

A economia norte-americana vai começar a requerer paz o mais rapidamente possível e uma possibilidade de colocar ambas as partes a conversar no próximo ano.

Alguns acontecimentos misteriosos - como o míssil que atingiu por acidente o território polaco e os envelopes armadilhados enviados para embaixadas - levaram alguns analistas a desconfiarem que a Ucrânia poderia estar a tentar conduzir os países da NATO para uma III Guerra Mundial. Quão credível é esta hipótese?

Haverá uma tensão quanto ao nível e tipo de coisas que os ucranianos poderão fazer. Será possível que conduzam esse tipo de operações para serem eles agora a criar falsas narrativas que os serviços de informação europeus e dos Estados Unidos conseguirão verificar. Haveria um grande risco nesse caso. Se a Ucrânia fizer isso e for exposta, a questão moral de ser a vítima poderia ser erodida, invertendo a opinião pública. Por isso, é preciso muito cuidado.

Acredito que o caso do míssil que caiu numa aldeia na Polónia resultou realmente de um erro da Ucrânia. Essas coisas acontecem. Mas temos de ter em mente qual será o estado dos políticos ucranianos neste momento. O Governo de Zelensky está no controlo de tudo? O Exército ucraniano acredita que tem mais poder político agora, depois de combater uma guerra? Porque é um feito nobre em países que são invadidos, e tendencialmente os militares que são vistos como os salvadores da pátria recebem mais atenção e a sua opinião quanto ao que a política do país deveria ser é mais ouvida. Há grupos que estão a agir de forma independente e que são mais nacionalistas? Quão coesa e coerente é a condição política ucraniana neste momento? É algo difícil de desvendar.

A Ucrânia poderá acreditar num acordo que seja assinado pela Rússia?

Acredito que seja possível as conversações de paz ocorrerem num futuro próximo, mas as garantias dessas negociações terão de ser subscritas pelos Estados Unidos e pela China, bem como pela NATO e por outros países europeus. Terá de haver termos rigorosos nas conversações de paz. E terá de haver dinheiro disponibilizado pelo Ocidente à Ucrânia, para reconstruir e rearmar o país, e a Rússia teria de concordar com isso. A Ucrânia não quererá assinar um acordo que não permita que reabilite e melhore o seu poder armado. Será muito difícil, mas acredito que seja possível. Dependerá de a Rússia e a Ucrânia ouvirem os grandes poderes mundiais.

Terá de ser dada alguma contrapartida a Moscovo; qual será? Essa parte das negociações será mais curiosa. As negociações poderão começar num futuro próximo, mas não acredito que se chegará a um acordo rapidamente. Assistiremos a uma pressão para que o processo se inicie, porque todos compreendem que será necessário muito tempo até se conseguir chegar a um compromisso para a paz.

Se tivesse de antecipar os movimentos de ambos os lados da guerra, o que diria? Quais serão os próximos passos das tropas de Moscovo e Kiev?

Ambos os lados vão robustecer as suas forças para protegerem as áreas que dominam. Podemos ver também uma escalada. Até agora, a Força Aérea russa não foi usada que poderia ter sido. Podemos ver uma mobilização do poder aéreo como até aqui não tínhamos visto, à medida que o poder de combate em terra se consolida. Será muito difícil para os russos surpreenderem quem quer que seja com uma campanha terrestre. Dado o desempenho que têm tido até agora, é bastante improvável que consigam lançar uma ofensiva de grande escala nos próximos tempos.

Quando se concretizarem as negociações de paz, o mais provável é que surja uma realidade ao estilo Coreia do Norte versus Coreia do Sul e que a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia seja uma cortina de ferro. Por isso, não se trata de perguntar se os ucranianos obtêm o armamento de que precisam, mas perceber de onde virá o dinheiro... A recuperação pós-covid ainda está em curso, estamos todos agora a pagar pelos esforços de guerra e ainda vamos ter de reconstruir a Ucrânia. São cidades inteiras que temos de reconstruir. De onde virá esse dinheiro? Essa é, para mim, a pergunta mais premente. Conseguimos manter o Exército ucraniano armado no terreno, podemos aumentá-lo em forças, mas a reconstrução é uma despesa extraordinária. Quem, entre Estados e empresas ocidentais, quererá, sob essas condições, fazer esse investimento sabendo que no mês seguinte as suas infraestruturas podem ser atacadas e destruídas? É muito improvável vermos a Ucrânia reconstruída antes de ser atingida a paz. E poderá demorar seis meses até serem reiniciadas as negociações de paz.

Estados, empresas, cadeias de distribuição... Todos se perguntam: o que é que isto significa? Por quanto tempo se prolongará? Terei mesmo de alterar o meu fornecedor de gás e petróleo? Tenho mesmo de alterar a economia desta forma? A resposta "sim" vai surgindo da boca de cada vez mais pessoas, mas a um custo muito elevado. Esta é uma guerra longa.

Que não deixará a Rússia destruída, na sua opinião…

Não. A Rússia já sobreviveu a muitas coisas. Não temos visto qualquer evidência de que Putin está em perigo. Não há qualquer sinal de uma conspiração militar. Houve protestos, mas, se olharmos para as manifestações que aconteceram na China, por causa da política de contenção da covid-19, vemos que a população russa não está tão disposta a protestar. A Rússia não sairá destruída, e teremos de ter muito cuidado quanto aos termos da paz com Moscovo, porque podemos estar a estabelecer um acordo que faça com que a Rússia se mantenha anti-Ocidente durante muito tempo, com ou sem Putin. É por isso que temos de ser muito conscientes. Ao mesmo tempo, não podemos permitir que pareça que Putin ganhou alguma coisa. E também temos de ser realistas e perceber que não vamos lidar com uma Rússia que não seja liderada por Putin.