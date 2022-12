Guerra longa pode interessar aos EUA: "Nunca disseram que o objetivo era a vitória da Ucrânia, mas a destruição do Exército russo"

“Uma pausa operacional”: é o que marca neste momento o terreno de batalha e equilibra as forças da Ucrânia e da Rússia, numa guerra que se arrasta desde 24 de fevereiro. É a radiografia que Frank Ledwidge, professor de Estratégia Militar da Universidade inglesa de Portsmouth, apresenta, nesta entrevista com o Expresso, lembrando que está nas mãos dos norte-americanos a vitória da Ucrânia no conflito. O investigador britânico trabalhou durante uma década nos Balcãs e antiga União Soviética, nas áreas de proteção internacional dos direitos humanos, reforma da lei criminal e construção de instituições nos níveis mais altos do Governo. Desaparecimento de pessoas, tráfico humano e prevenção de práticas de tortura fazem parte das especializações de Frank Ledwidge. São formas de atuar familiares ao Exército russo e ao grupo Wagner, aos quais o professor da Universidade de Portsmouth aponta o dedo nesta entrevista.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler