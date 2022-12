Rússia prepara resposta para teto do preço do petróleo e ameaça deixar de fornecer à Europa

A Rússia “não aceitará” um limite do preço do petróleo bruto que exporta e está a estudar como responder à decisão da União Europeia, do G7 e da Austrália, afirmou este sábado o porta-voz do Kremlin, citado pelas agências russas.

O porta-voz da Presidência, Dmitry Peskov, prometeu que a resposta de Moscovo será conhecida em breve, acrescentando que Moscovo já se tinha preparado para essa decisão, sem adiantar mais detalhes.

Já o embaixador da Rússia junto das organizações internacionais com sede em Viena, Mikhail Ulyanov, garantiu que a Europa agora deve “viver sem o petróleo rusos”.

O limite de 60 dólares para o barril de petróleo russo transportado por via marítima deve ser ratificado neste fim de semana pela União Europeia, tendo a Polónia - que queria um preço mais baixo - levantado as suas objecções na sexta-feira.

A posição da Rússia surge pouco após a União Europeia, o G7 (grupo dos sete países mais industrializados) e a Austrália terem defendido que a adoção deste mecanismo limitaria a capacidade de a Rússia financiar a sua ofensiva contra a Ucrânia.