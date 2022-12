Ocidente apoia “atos neonazis”, como já fez na Jugoslávia. Revista de imprensa russa

A agência oficial russa Tass é sempre um bom barómetro da disposição do Kremlin. Terça-feira, com as tropas russas a bombardear continuamente as infraestruturas da Ucrânia — há o risco de 30% do país ficar sem eletricidade numa altura de temperaturas negativas —, a Tass publicou uma manchete sobre os bombardeamentos da Jugoslávia pela NATO em 1999. O texto não mencionava uma única vez a Ucrânia, mas era todo ele sobre a Ucrânia.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler