Envelopes com explosivos enviados a Pedro Sánchez e Ministério da Defesa espanhol

A sede do Governo espanhol recebeu, na semana passada, um envelope com explosivos dirigido ao primeiro-ministro, similar aos identificados na quarta-feira e quinta-feira na embaixada da Ucrânia em Madrid, numa empresa de armamento e numa base militar.

Um comunicado do Ministério da Administração Interna de Espanha divulgado nesta quinta-feira revela "a intercetação de um envelope com material pirotécnico dirigido ao presidente do Governo", Pedro Sánchez, a 24 de novembro.

"O envelope e o seu conteúdo são similares aos recebidos esta quarta-feira na Embaixada da Ucrânia em Madrid e na sede em Saragoça da empresa Instalaza, assim como um quatro envio intercetado esta madrugada na Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid)", lê-se no comunicado do Governo espanhol.

Fontes policiais e do Governo citadas pelos meios de comunicação social espanhóis referem um quinto envelope, detetado nesta quinta-feira no correio enviado ao Ministério da Defesa.

O Ministério da Administração Interna convocou uma conferência de imprensa para esta manhã para dar mais informações sobre estes casos.

A segurança em torno de edifícios públicos e diplomáticos será reforçada depois de uma série de envelopes com explosivos terem sido enviados para vários pontos do país, acrescentou o ministério.

As forças de segurança espanholas encontraram um terceiro dispositivo explosivo suspeito escondido num envelope enviado a um centro de satélites da União Europeia numa base da força aérea em Torrejon de Ardoz, nos arredores de Madrid, informou o Ministério da Defesa nesta quinta-feira. Depois de examinarem o envelope com raios-X, altos funcionários da Força Aérea determinaram que continha “um mecanismo”, adianta o comunicado do ministério.

O centro de satélites apoia a política externa e de segurança comum da UE, reunindo informações de dispositivos de serviços de informação espacial. Em setembro, Josep Borrell descreveu esses sistemas como “os olhos da Europa". Duas cartas-bomba endereçadas à embaixada ucraniana em Madrid e a um produtor de armas, Instalaza, em Zaragoza, no nordeste espanhol, foram encontradas na quarta-feira, disse a polícia. A Instalaza produz o lançador de foguetes C90 que a Espanha forneceu à Ucrânia.

A primeira carta-bomba chegou a explodir, causando ferimentos leves a um funcionário da embaixada ucraniana.