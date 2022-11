Dugin aconselha o Kremlin? A Rússia é um Estado fascista? Sete perguntas e respostas para entender a ideologia russa

É através dos princípios da ideologia do Kremlin que os meios usados internamente e na Ucrânia são justificados pelo regime comprometido com os fins do “mundo russo”. A ideocracia da Rússia de hoje conjuga reaproveitamento de velhos saberes, exaltação do passado histórico, culto da personalidade e pensamentos emergentes. Pensadores e filósofos ultraconservadores têm o hábito de visitar o Kremlin e mantêm reuniões privadas com as autoridades do Governo de Putin. Os últimos meses, com uma guerra em curso, não foram exceção. Alguns visitantes têm influenciado o Governo e contribuem para o mapa conceptual do Kremlin.

