“Pensei que ia morrer várias vezes.” Anatomia da ocupação russa numa pequena cidade turística do Donbas

Sviatohirsk, em ucraniano — ou Svyatogorsk. em russo —, é uma pequena cidade histórica do Donbas. Na margem rio Siversky Donets está um mosteiro do século XVI rodeado de colinas. O que em tempos de paz foi polo de atração turística na Ucrânia, pelo mosteiro em si, o terceiro maior do país, e pelo parque natural com as suas montanhas sagradas, tornou-se mais uma cidade vítima da ocupação russa e da destruição.

