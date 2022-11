Putin praticamente sem opções táticas na Ucrânia: "Em fevereiro ou março, poderá lançar uma nova grande ofensiva e pode ser bem-sucedido"

O mapa de influência das democracias é cada vez mais reduzido, e a guerra na Ucrânia aprofundou ainda mais a fenda que separa o mundo liberal do iliberal. Mais de seis mil milhões de pessoas são governadas por líderes que se assemelham mais a Xi Jinping e Vladimir Putin do que a Joe Biden, e cerca de 160 países estão interessados em conhecer o desfecho da guerra na Ucrânia por terem uma agenda autoritária própria. Michael Clarke, antigo consultor na área da Defesa no Reino Unido, sabe-o, e garante que a invasão iniciada a 24 de fevereiro pela Rússia é um dos mais importantes acontecimentos do século XXI.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler