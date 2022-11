Desta vez o ‘general inverno’ não deve ajudar Moscovo

A camuflagem é desmascarada quando a neve branca substitui a folhagem. O equipamento militar é difícil de esconder na nova paisagem desbotada, o calor dos corpos e dos carros blindados também. A mobilidade dos veículos de abastecimento é reduzida e a energia gasta pelos militares no terreno eleva-se, para que os corpos consigam regular a temperatura. Alguns soldados morrem enregelados. Nevões e ventanias fortes interrompem transmissões de rádio e desviam o trajeto da artilharia. Ambos os lados ficam mais cansados de lutar, mas historicamente a guerra também se desenrola em situações extremas. No inverno, as tropas ucranianas contarão com a pobreza do equipamento militar russo, a falta de material para o frio e o profundo desconhecimento do terreno que ocupam.

Alguns analistas acreditam que a Ucrânia pode inspirar-se na Guerra de Inverno que opôs a União Soviética à Finlândia, entre o fim de 1939 e o início de 1940. É o caso de William Alberque, diretor de Estratégia, Tecnologia e Controlo de Armas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. “Os ucranianos estão a olhar para táticas históricas como as motti [cerco das forças inimigas] usadas pelos finlandeses para prender as forças russas. Os ucranianos já aprenderam táticas para melhor usar o terreno e o clima”, diz ao Expresso.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.