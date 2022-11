Erdogan recorda “medidas a adotar” pela Suécia e a Finlândia para adesão à NATO

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou esta sexta-feira, num encontro com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que a Turquia só ratificará a adesão da Suécia e da Finlândia quando os dois Estados adotarem as medidas necessárias.

“O Presidente Erdogan sublinhou que o ritmo e o momento do processo de ratificação serão determinados pelas medidas que estes países tenham ainda por adotar”, indicou a Presidência da República turca num comunicado, no final desta reunião à porta fechada, em Istambul.

O chefe de Estado turco, que receberá na próxima terça-feira em Ancara o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, está desde maio a bloquear a entrada da Suécia e da Finlândia na Aliança Atlântica.

A Turquia acusa os dois países nórdicos de protegerem combatentes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e das Unidades de Proteção do Povo (YPG), que Ancara considera organizações terroristas.

Só falta acordo final da Hungria

Para levantar as objeções da Turquia, os três países assinaram um memorando de acordo, à margem da cimeira da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental) em junho, em Madrid, incidindo especialmente sobre pedidos de extradição exigidos por Ancara.

Stoltenberg “congratulou-se com as medidas significativas e concretas já adotadas pelos dois países para aplicar o memorando e sublinhou que a sua adesão fortalecerá a NATO”, indicou hoje à noite a Aliança Atlântica num comunicado.

O secretário-geral da NATO tinha apelado na quinta-feira para que a Turquia acolhesse a Suécia e a Finlândia na Aliança, para “enviar uma mensagem clara à Rússia”, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlüt Cavusoglu.

Até agora, 28 dos 30 Estados-membros da NATO ratificaram a adesão dos dois países nórdicos, que tem de ser aprovada por unanimidade.

Além da Turquia, só falta a Hungria dar o seu acordo final.