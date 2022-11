"Para poder declarar vitória, Putin precisa que a Ucrânia concorde com alguns termos. Nenhum líder ucraniano assinará qualquer documento"

Investigadora e líder do Fórum da Ucrânia no Programa Rússia e Eurásia do think tank Chatham House, em Londres, Orysia Lutsevych era, mesmo antes do início da guerra na Ucrânia, uma voz crítica da sobrevalorização da potência militar russa, face à capacidade do exército ucraniano. Nesta entrevista com o Expresso, a investigadora admite mesmo que a Rússia é a maior fornecedora de tanques e veículos blindados à Ucrânia, dada a quantidade de equipamentos daquele porte a serem deixados para trás.

