Guerra: a semana das “bombas sujas”, das “falsas bandeiras” e dos exércitos nucleares na Rússia

Há notícias que se vêm repetindo com frequência na guerra da Ucrânia, independentemente de quão inauditas pudessem parecer mesmo que só surgissem uma vez. A Ucrânia anunciou nova exumação: cerca de mil corpos, incluindo de crianças, depositados em valas comuns na zona de Kharkiv durante a ocupação russa de parte do distrito. Também esta semana o governador de Kherson imposto pelo Kremlin, Vladimir Saldo, anunciou que cerca de 70 mil pessoas foram retiradas da margem direita do rio Dniepre para a margem esquerda, controlada pelos russos.

Moscovo diz que as evacuações dos territórios mais próximos da frente em Kherson, no Sul, visam proteger as populações de futuros ataques dos ucranianos. Estes consideram-nas um possível crime de guerra e prometem não bombar­dear a sua própria população.